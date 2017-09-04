 شرطة مكة تحيل قضية اختفاء الفتاتين إلى النيابة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة مكة تحيل قضية اختفاء الفتاتين إلى النيابة العامة

شرطة مكة تحيل قضية اختفاء الفتاتين إلى النيابة العامة
المناطق - متابعات

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه إشارة لما تم تداوله بوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إختفاء فتاتين من منزل والدهم بمحافظة بحرة وإدعائه بأنهن تعرضتا للاختطاف حسب ما ذكرت له ابنته البالغة من العمر (8) سنوات، وجرى تكثيف البحث والتحرى حال تلقي البلاغ من قبل الجهات الأمنية للوصول لهن وذلك لضمان سلامتهم وعدم تعرضهن للإيذاء، وفِي صباح هذا اليوم الاثنين 1438/12/13 حضر والدهن مصطحب ابنتيه وهن بحاله صحية جيدة ولله الحمد مضيفا بأن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي وأحضر تقرير طبي يثبت حالتها، وجرى سماع أقوالهن واستكملت إجراءت الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهن ولم يتضح مبدئياً من خلال الإجراءت الأولية تعرضهن لعملية الاختطاف وسيتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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