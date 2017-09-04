 مدير عام الجوازات يتابع مغادرة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير عام الجوازات يتابع مغادرة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

مدير عام الجوازات يتابع مغادرة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
المناطق _ واس

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بالمتابعة الميدانية لمغادرة رحلات ضيوف الرحمن بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح يوم الأثنين الموافق 13 /12 /1438هـ يرافقه مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد بن عبدالله المقبل واللواء عبدالكريم بن عبدالرحمن الروقي قائد المراكز واللجان الإدارية واللواء عبدالله بن دغش القحطاني المشرف على مركز القيادة والتحكم وعدد من قادة القطاع، وذلك للإشراف المباشر والاطلاع على سير العمل بالصالات الجنوبية والشمالية ومتابعة تنفيذ خطة مغادرة ضيوف الرحمن ، حيث كان في استقبالهم مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان اليوسف .
وتأتي هذه الجولة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للوقوف على سير أعمال الجوازات في المنافذ الدولية خلال مرحلة مغادرة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج بأمان.
وأشار اللواء اليحيى إلى دعم ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم ، كما أضاف أنه تم دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.
وفي نهاية الجولة نقل اللواء اليحيى تهاني وتبريكات ولاة الأمر – أيدهم الله – لجميع منسوبي المديرية العامة للجوازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح خطة الحج لهذا العام وما بذلوه في مرحلة القدوم ، وحثهم على مضاعفة الجهد وسرعة إنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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