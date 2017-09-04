وزير الثقافة الجزائري يرحب بمشاركة المملكة في معرض الكتاب ويشيد بخدمة الحجيج

أثنى معالي وزير الثقافة الجزائري الدكتور / عزالدين ميهوبي على الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لرعاية الحجاج والعنايةالتامة بهم وتقديم أقصى الخدمات لهم والتي أذهلت كل العالم .

وقال : إن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين جبارة شاهدناها وعايشناها ولمسنا آثارها على الواقع فهم يعملون بإخلاص ويقدمون ما تعجز عنه الكثير من دول العالم مجتمعة رغم محدودية المكان والزمان , ونحن في الجزائر ندعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالتوفيق والسداد وللمملكة دوام التقدم والرقي وأن يحفظها الله لتستمر في أداء رسالتها العظيمة التي شرفها الله بها .

كما أشاد بمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة مع الجزائر، وآخرها استضافة دولة الجزائر كضيف شرف في مهرجان سوق عكاظ هذا العام 1438هـ.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لسعادة الملحق الثقافي السعودي لدى الجزائر الدكتور/فهد بن إبراهيم الغامدي بمكتبة بوزارة الثقافة بالعاصمة الجزائرية .

وأوضح الغامدي أن معالي الوزير قد أبدى كل الترحيب بذلك، وشدد على أهمية مشاركة المملكة في معرض الجزائر لهذا العام متمنياً كل النجاح والتوفيق للقائمين على هذه المشاركة .

وأضاف : أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشاركة المملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته (22) الذي سينطلق في السابع من صفر المقبل لمدة أسبوع ، واختيار الموقع المناسب لجناح المملكة، بما يليق بسمعتها ومكانتها، وتقديم كافة الخدمات اللازمة ، من حيث المساحة والمكان والتسهيلات في تخليص الكتب وكافة المعروضات، ومساعدة المناديب والمشاركين من المملكة العربية السعودية.