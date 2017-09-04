 وزير الثقافة الجزائري يرحب بمشاركة المملكة في معرض الكتاب ويشيد بخدمة الحجيج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة جازان المساعد يرأس الاجتماع التنسيقي الثاني بخصوص حالات اشتباه الكوليرا لغير سعوديين حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة يحبط محاولة تهريب أكثر من 258 كلغم من الحشيش مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية ينتقد تصريحات عضو فريق الانقلابيين المفاوض الفيصل يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام توجيه عاجل من نائب أمير الشرقية بالقبض على معنف الطفل بالخبر وزير الثقافة الجزائري يرحب بمشاركة المملكة في معرض الكتاب ويشيد بخدمة الحجيج مدير عام الجوازات يتابع مغادرة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي السعودية … إنسانية وسلام ونجاح مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينهي عمليات نسك الحجاج بذبح (928) ألف رأس من الأغنام و447 من الأبقار لموسم حج هذا العام 424 حاج وزائر يقلعون عن التدخين بعيادات كفى مركز الاعتدال : معرض لتعريف الحجاج بالدور السعودي في نشر الوسطية ومكافحة التطرف شرطة مكة تحيل قضية اختفاء الفتاتين إلى النيابة العامة

وزير الثقافة الجزائري يرحب بمشاركة المملكة في معرض الكتاب ويشيد بخدمة الحجيج

وزير الثقافة الجزائري يرحب بمشاركة المملكة في معرض الكتاب ويشيد بخدمة الحجيج
المناطق _ سعد عسيري

أثنى معالي وزير الثقافة الجزائري الدكتور / عزالدين ميهوبي على الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لرعاية الحجاج والعنايةالتامة بهم وتقديم أقصى الخدمات لهم والتي أذهلت كل العالم  .

وقال :  إن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين جبارة شاهدناها وعايشناها ولمسنا آثارها على الواقع فهم يعملون بإخلاص ويقدمون ما تعجز عنه الكثير من دول العالم مجتمعة رغم محدودية المكان والزمان , ونحن في الجزائر ندعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالتوفيق والسداد وللمملكة دوام التقدم والرقي وأن يحفظها الله لتستمر في أداء رسالتها العظيمة التي شرفها الله بها .

كما أشاد بمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة مع الجزائر، وآخرها استضافة دولة الجزائر كضيف شرف في مهرجان سوق عكاظ هذا العام 1438هـ.

 

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لسعادة الملحق الثقافي السعودي لدى الجزائر الدكتور/فهد بن إبراهيم الغامدي بمكتبة بوزارة الثقافة بالعاصمة الجزائرية .

وأوضح الغامدي أن معالي الوزير قد أبدى كل الترحيب بذلك، وشدد على أهمية مشاركة المملكة في معرض الجزائر لهذا العام متمنياً كل النجاح والتوفيق  للقائمين على هذه المشاركة .

وأضاف : أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشاركة المملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته (22) الذي سينطلق في السابع من صفر المقبل لمدة أسبوع ، واختيار الموقع المناسب لجناح المملكة، بما يليق بسمعتها ومكانتها، وتقديم كافة الخدمات اللازمة ، من حيث المساحة والمكان  والتسهيلات في تخليص الكتب وكافة المعروضات، ومساعدة المناديب والمشاركين من المملكة العربية السعودية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>