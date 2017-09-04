توجيه عاجل من نائب أمير الشرقية بالقبض على معنف الطفل بالخبر

وجه نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بسرعة القبض على الرجل الذي ظهر معنفاً للطفل في أحد الأسواق التجارية بالخبر، مطالبًا سموه بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيما فعله حسب صحيفة “المواطن”.

ولاقت هذه الفعلة الشنيعة ردود أفعال غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب البعض بإنزال العقوبة المناسبة للمعنف، كما دعا آخرون إلى شكر الله على نعمة الأطفال ومعرفة قيمتهم.

وقد تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع فيديو معنف الطفل بالخبر، ودعت من لديه أيّ معلومات للتواصل معها.

وقال متحدث وزارة العمل، خالد أبا الخيل: “نعمل للوصول إلى معنف الطفل.. ونرجو ممن لديه معلومات تزويدنا بها”.

وكان مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص يقوم بتعنيف طفل وضربه بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة.

وقام المعنف بضرب الطفل بعربة أطفال وسط صرخات الطفل وعدم تدخل أحد من الموجودين.

وحسب مواطنين مغردين كانت الحادثة يوم الأحد الماضي في الراشد مول بالخبر.