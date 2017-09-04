الفيصل يرفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال أمير مكة في برقية خطية: “يسرني أن أرفع لمقامك الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1438هـ بفضل من المولى عز وجل بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية مقامكم الكريم، وتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية ، والارتقاء بمستوى الخدمات لأكثر من مليوني حاج ، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين ،بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي علئ إدارة هذه المناسبة العظيمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، واختص بها الله بلادنا الغالية حكومة وشعباً رسالتها السلام والإسلام المتسامح”.

وأضاف سموه: “سيدي.. لقد أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم أجمع، جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين وأن المملكة قدمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور في مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وتهيئة كافة المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.

وختم سموه بالقول ” اسأل الله العظيم أن يطيل في عمركم ويمد عزكم ويحفظكم ذخراَ للأمتين العربية والإسلامية وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة”.

كما بعث أمير منطقة مكة المكرمة برقية مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، جاء فيها ” يسعدني تهنئة سموكم بنجاح حج هذا العام ١٤٣٨هـ بفضل من الله عز وجل ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ( حفظه الله ) ومتابعة سموكم لتحقيق الراحة و الطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وتوفير كافة الإمكانات البشرية و المادية في منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات لأكثر من مليوني حاج و سلامة قاصدي بيت الله الحرام وتحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه من اهتمام بالغ ( حفظه الله ) لمشاريع الحرمين الشريفين و المشاعر المقدسة التي تهدف إلى مزيد من التيسير والرعاية لضيوف الرحمن وشرف الخدمة بكل أمانة و إخلاص، والبذل بكل سخاء ابتغاء لرضى الله عز وجل وخدمة للإسلام و المسلمين.

وختم أمير مكة برقيته بالقول ” اسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ( حفظه الله ) و على سموكم بكل خير و أن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها”.

وقدم الأمير خالد الفيصل برقية لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قال فيها: يسعدني تهنئة سموكم بنجاح حج هذا العام ١٤٣٨ هـ بعد أن منّ الله على ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل قيادة ومتابعة سيدي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وولي عهده ومتابعة سموكم لجميع ما بُذل من جهود لخدمة أكثر من مليوني حاج والارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام وما بُذل من كافة القطاعات الأمنية المشاركة في الحج بشكل خاص وما قدمته من قدرات مميزة وتفان في المهام الموكلة إليهم بكل مهنيه فائقة يشهد بها الجميع ، للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج وتحقيق أفضل النتائج والتعامل الإنساني الإسلامي من رجال الأمن مع ضيوف الرحمن ، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة وبلادنا الغالية بمزيد من التقدم و الازدهار في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يحفظ سموكم”.