 مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية ينتقد تصريحات عضو فريق الانقلابيين المفاوض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية ينتقد تصريحات عضو فريق الانقلابيين المفاوض

مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية ينتقد تصريحات عضو فريق الانقلابيين المفاوض
المناطق _ عدن

عبر مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية عن استغرابه من الادعاءات والمغالطات التي روج لها عضو الوفد المفاوض عن فريق الانقلابيين الدكتور أبوبكر القربي في تصريحاته لقناة “بي بي سي” حول قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقال المصدر في تصريح اليوم إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن الانقلاب الحوثي على السُلطة الشرعية في اليمن واضح ولا يحتاج لتفسير، وهو يدعو لانسحاب فوري للميليشيا الانقلابية من جميع المناطق التي سيطروا عليها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم غير مشروط للسلاح، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أن الآلية التنفيذية للقرار الدولي تم تقديمها من قبل المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ في المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها الكويت وأعلنت الحكومة الشرعية قبولها بتلك الخارطة وقدمت فيها تنازلات كبيرة حرصًا على إحلال السلام وإنهاء معاناة المواطنين.

ونوه المصدر إلى أن التحالف القائم بين الحوثيين وصالح في صنعاء وفر الغطاء السياسي والعسكري للانقلاب ولا يزال في التستر والتغطية على جرائم الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني بمن فيهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام.

وقال المصدر إن القرار الفصل في الوقت الراهن هو للشعب اليمني.

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