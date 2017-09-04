حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة يحبط محاولة تهريب أكثر من 258 كلغم من الحشيش

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بعد توفيق الله تعالى يوم الأحد الموافق ١٢ /١٢ / ١٤٣٨هـ هدف بحري أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر عبر مسؤوليات قطاع جدة.. وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها للهدف أنه قارب بحري على متنه(٣) ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية حيث تم القبض عليهم وبتفتيشهم وتفتيش القارب تم العثور على مامجموعه (٢٥٨,٣٥) مائتان وثمانية وخمسون كيلو جراماً وخمسة وثلاثون جراماً من مادة الحشيش المخدر ،وقد تمكنت الدوريات الساحلية من القبض على المستقبلين على الساحل وعددهم (٥) خمسة أشخاص يمنيي الجنسية، كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي بأن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يسعى لتجاوزها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات و إمكانات للتصدي لأي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف والله ولي التوفيق.