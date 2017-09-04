نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، رأس وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق محمد بن سعيد الحجري مساء يوم أمس ، الإجتماع الثاني لمديري الإدارات الحكومية التنسيقي بخصوص الحالات المصابة بالكوليرا في منطقة جازان والتي تم رصدها مؤخرًا .
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجهود وأخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة من انتشار الكوليرا .
كما استمع الحجري خلال الإجتماع إلى عرض من مديري الإدارات الحكومية المعنية وجهودها في الحد من انتشار الكوليرا بالمنطقة ، مطلعا على عرض عن الوضع الصحي المطمئن بكافة محافظات منطقة جازان .
وشدد الوكيل المساعد على كافة الجهات المعنية بأداء دورها في هذا الجانب والتنسيق بين كافة الإدارات بما يسهم في حصر الحالات المحدودة المصابة بها وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة ، للحد من انتشار المرض متمنيًا التوفيق للجميع .
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان قد أعلنت تسجيل خمس حالة إصابة بمرض الكوليرا بمحافظة الداير بني مالك ، جميعها لغير سعوديين .
وأضاف البيان الصادر عن صحة جازان اليوم ، أنه تم حصر هذه الحالات في قطاع الداير بني مالك في منطقة محدودة وتم التعامل مع جميع الحالات وفق الاشتراطات والإجراءات الطبية التي اتخذت استباقيا قبل ظهور النتائج التأكيدية ، توقعا لمثل هذه الحالات ، وتم إعطاء المصابين الأدوية اللازمة وتماثلوا جميعا للشفاء .
وأكد البيان أنه تم عزل الميكروب المسبب للمرض وتحديد نوعه بمختبر مستشفى الملك فهد المركزي ، وهو نفس سلالة الميكروب الذي تم عزله من قبل منظمة الصحة العالمية بدولة اليمن الشقيقة .
وقالت صحة جازان إنه نظرا لتنويم تلك الحالات أوليا بمستشفى الداير بني مالك ، فقد تم تخصيص المستشفى لحالات الإسهال المائي فقط ، ونقل باقي خدمات المستشفى إلى مستشفيي العيدابي وفيفاء ، كما تم تشغيل مركز الرعاية الأولية في بني مالك كمركز طوارئ على مدار الساعة لخدمة المحافظة حتى إشعار آخر .
وكيل إمارة جازان المساعد يرأس الاجتماع التنسيقي الثاني بخصوص حالات اشتباه الكوليرا لغير سعوديين
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، رأس وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق محمد بن سعيد الحجري مساء يوم أمس ، الإجتماع الثاني لمديري الإدارات الحكومية التنسيقي بخصوص الحالات المصابة بالكوليرا في منطقة جازان والتي تم رصدها مؤخرًا .
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