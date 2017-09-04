رئيس مركز السهي يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي” شوك “

أدى رئيس مركز السهي المكلف الأستاذ يحي حمد نجمي وبحضور المقدم عبدالله عبدالمحسن الحارثي من قيادة قوة جازان والرائد عبدالخالق إبراهيم العكيري من الشؤون الدينية بقوة جازان ورئيس الرقباء فهد حسن حكمي من مكتب الشهداء والمصابين بقوة جازان وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية والمشائخ بالمنطقة وجموع من المصلين ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية المقالي صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول سلطان بن علي شوك ، والذي استشهد أول أيام عيد الأضحى المبارك دفاعا عن وطنه على الحد الجنوبي اثر اشتباكات مع المليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على الشريط الحدودي مرخصا نفسه للدفاع عن الوطن .وعقب الصلاة نقل رئيس مركز السهي النجمي تعازي سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر ونائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويه الصبر.

كمل نقل المقدم الحارثي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة ومعالي قائد القوات البرية وقائد المنطقة الجنوبية وقائد قوة منطقة جازان وجميع منسوبي القوات المسلحة إلى ذوي الشهيد الجندي أول سلطان شوك .

من جانبهم , عبر والد الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره .

الجدير ذكره أن الشهيد (سلطان شوك) متزوج ولديه 5 أبناء (ريناد 12 سنة ، وعلي11 سنة ، وأيمن6 سنوات ، وأميرة 5 سنوات ، ويحي سنتان ) وله من الإخوة 14 وهو أكبر إخوانه .