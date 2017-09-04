 عمل الرياض يضبط 13 مخالفة لقرارات وزارة العمل خلال إجازة العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يضبط 13 مخالفة لقرارات وزارة العمل خلال إجازة العيد

عمل الرياض يضبط 13 مخالفة لقرارات وزارة العمل خلال إجازة العيد
المناطق _ واس

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملةً تفتيشية على قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية بالعاصمة للتحقق من مدى التزام أصحابها بقرارات التوطين والتأنيث وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وتطبيق الأنظمة على المتحايلين .
وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات تأنيث و7 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها”.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي أن مفتشي العمل مستمرين بمتابعة المنشآت والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، مؤكداً أن الجولات الميدانية والزيارات التفتيشية على المجمعات والأسواق والمحال التجارية مستمرة في جميع الأوقات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

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