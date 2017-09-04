 مؤسسة تركيا تبدأ تنفيذ خطة مغادرة الحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مؤسسة تركيا تبدأ تنفيذ خطة مغادرة الحجاج

مؤسسة تركيا تبدأ تنفيذ خطة مغادرة الحجاج
المناطق _ عادل الزهراني
أكملت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا جاهزيتها لبدء تنفيذ مرحلة مغادرة الحجاج لمكة المكرمة الى جدة أو المدينة المنورة وفق خطتها التشغيلية لمرحلة المغادرة ، حيث جندت قدراتها البشرية وآلياتها  لتنفيذ الخطة وفق مراحلها وبشكل يضمن سلامة ضيوف الرحمن .
وأوضح عضو مجلس الادارة المشرف العام على قطاع الاستقبال والنقل الأستاذ / محمد شاكر أن المؤسسة أنهت جميع تجهيزاتها لتفويج الحجاج، وتنظيم مغادرتهم إلى بلدانهم بعد أدائهم  مناسك الحج وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة ، مشيرا الى افتتاح مركزين لتفويج الحجاج  على طريق مكة المكرمة ــ جدة السريع ، ومكة المكرمة ــ المدينة المنورة وفرت بهما كافة الخدمات والتسهيلات لمغادرة الحجيج موضحا أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة  لضيوف الرحمن  ، تأتي ضمن الخدمات والجهود التي تقدمها مؤسسات الدولة لراحة ضيوف الرحمن ،
التي بُذلت وتُبذل للعناية بضيوف الرحمن وتوفير الراحة لهم ليؤدوا نسكهم بيسر وطمأنينة بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة.
وبين شاكر أن خطة مغادرة حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم تضمنت العمل على ترحيل الحجاج لكل من جدة والمدينة المنورة وفق مواعيد سفرهم المعتمدة والاجراءات المتبعة في ذلك مؤكدا تجنيد أعضاء النقل بمكاتب الخدمة الميدانية وموظفيهم للعمل على مدار الساعة لتفويج الحجاج بكل دقة وسهولة ، مشيدا بمستوى التنسيق المشترك والتعاون بين المؤسسة والنقابة العامة للسيارات لتأمين حافلات نقل الحجاج ، ودور وزارة الحج والعمرة في متابعة عمليات المغادرة

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