“قوات الأمن الخاصة” تنجز كامل مهامها في الحج

أنهت قوات الأمن الخاصة اليوم المهام والواجبات المناطة بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، بعد أن أنجزت جميع أعمالها ومهامها ، وضرب منسوبيها أروع الأمثلة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة في موسم حج العام الحالي 1438هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة العقيد محمد بن عبدالله بن فضلية أن قوات الأمن الخاصة المشاركة في حج العام الحالي قامت بتنفيذ كافة المهام والواجبات المناطة بها ، وفق الخطط والسيناريوهات التي أعدتها القوات لتنفيذ مهامها للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وبأشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى تمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وبين أن مشاركة القوات لم تقتصر على الجانب الأمني فحسب بل تعدته لتشارك وبفاعلية في الجانب الإنساني ، والاسعافي وبصور متعددة تضمن مساعدة العجزة وكبار السن والأطفال وإرشاد التائهين وتبادل التهاني مع الحجيج بمختلف أعمارهم وجنسياتهم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وإكمالهم لتأدية فريضة الحج ومتابعتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونها حتى مغادرة أخر حاج منهم مع غروب ثالث أيام التشريق.

وأكد العقيد ابن فضلية في ختام تصريحه جاهزية قوات الأمن الخاصة للقيام بجميع المهام الموكلة إليها خاصة ما يتعلق بعملها الأساس والرئيس وهو مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره، في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وغيره من المواسم في كافة المواقع في مختلف مناطق وطننا العزيز ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وولاة أمرها.