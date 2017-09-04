استهلاك 125 لتراً من المبيدات في المشاعر المقدسة

استهلكت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة 125 لتراً من المبيدات لرش عدد من المواقع في عرفات ومزدلفة اعتباراً من يوم 10 / 12 / حتى يوم 12 / 12/ 1438هـ ضمن خطتها لتطهير المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ

وأوضح مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي والمرادم المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث أنه تم خلال الفترة المذكورة رش 9020 دورة مياه و 67 مصرفاً للسيول و 33 عبارة و 191 مكاناً لتجمع النفايات من خلال 6 فرق مزودين بسيارة ميكروجين وسيارة رش آلي وطرمبتين رش وميكروجين رش يدوي وضباب يدوي مؤكداً أن أعمال الإصحاح البيئي ستواصل أعمالها بشكل مستمر لتنظيف مسطحات المشاعر المقدسة.