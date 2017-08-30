 الرئيس اليمني يعين المقدشي مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة والعقيلي رئيسًا لهيئة الأركان العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني يعين المقدشي مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة والعقيلي رئيسًا لهيئة الأركان العامة

الرئيس اليمني يعين المقدشي مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة والعقيلي رئيسًا لهيئة الأركان العامة
المناطق _ واس

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم قرارين بتعيين مستشار للقائد الأعلى للقوات المسلحة ومندوبًا في قيادة القوات المشتركة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة اليمنية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن الرئيس هادي عيًن اللواء الركن محمد علي المقدشي مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة ومندوبًا في قيادة القوات المشتركة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وترقيته إلى رتبة فريق، إضافة إلى تعيين العميد ركن الدكتور طاهر علي عيضة العقيلي رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة وترقيته إلى رتبة لواء.

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