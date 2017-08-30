 سمو ولي العهد يوجه برقية شكر لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يوجه برقية شكر لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ

سمو ولي العهد يوجه برقية شكر لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ
المناطق _ واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ، فيما يلي نصها :-

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ـ

تلقينا برقية سموكم رقم 298654 وتاريخ 12 / 12 / 1438هـ المتضمنة التهنئة بما تحقق ـ بفضل الله وكرمه ـ من نجاح لموسم حج هذا العام 1438هـ ، وخلوه ولله الحمد من الأمراض والأوبئة ، وانتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة بتوفيق من الله وعون منه .

ونقدر عالياً جهود سموكم ، وأصحاب السمو أمراء المناطق وأعضاء لجنة الحج العليا ورجال الأمن البواسل ، وإخوانهم منسوبي القطاعات العسكرية ، والأجهزة الحكومية والأهلية المشاركين في أعمال الحج ، وما تحقق من نجاحات مشهودة سهلت أداء هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة ، التي شرف الله بها هذه البلاد المباركة قيادة وشعباً برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

والله نسأل أن يتقبل من الحجاج حجهم ، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين ، وأن يحفظ مليكنا وبلادنا ، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ، إنه سميع مجيب.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قد رفع برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باسمه واسم أعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة منسوبي وزارة الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج فيما يلي نصها :
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ـ
يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم السامي خالص التهنئة ووافر مشاعر التقدير والاعتزاز باسمي وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة منسوبي وزارة الداخلية مدنيين وعسكريين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1438هـ، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على سموكم الكريم وأنتم بوافر صحة وعافية ومزيد عزة وتوفيق.
سيدي : إن ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل الله ثم بفضل رعاية ودعم وتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ أعزه الله ورعاه ـ ومتابعة وعناية سموكم الكريم وتفاني رجال الأمن ومساندة زملائهم منسوبي وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني ، ورئاسة الإستخبارات العامة وكافة الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج حكومية وأهلية .. وقد تمكن ضيوف الرحمن من أداء هذا الركن العظيم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان وفق خطط أمنية ، ووقائية ، وتنظيمية ، وخدمية ، ومرورية ، متقنة الإعداد ومحكمة التنفيذ مما كان له الأثر بعد توفيق الله فيما تحقق لموسم حج هذا العام من نجاح حيث تمكنت جموع الحجيج من أداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكنية والإيمان والتنقل بين المشاعر المقدسة بكل سهولة وأمان والذين بلغ عددهم (2.352.122) بزيادة عن حج العام الماضي بما نسبته (26%) وقد تمكنوا بفضل الله من الوقوف بمشعر عرفة والنفرة إلى مزدلفة في وقت قياسي وبحركة إنسيابية تامة ليستكملوا مناسك حجهم في أوضاع أمنية مستقرة وحركة مرورية متسقة وفي حالة صحية خالية من الأمراض والأوبئة والحمد لله.
وختاماً يا سيدي أبتهل إلى المولى عز وجل أن يبارك جهودكم ويكلل مساعيكم في خدمة الإسلام والمسلمين بالتوفيق والسداد وأن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة باليمن والخير والمسرات وكل عام وأنتم سيدي بخير وعزة وتوفيق.

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