مدرب المنتخب السعودي: اليابان هي الأقوى.. وسنلعب للفوز مهما كانت الظروف

أكد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن منتخب اليابان هو أقوى منتخبات المجموعة الثانية، ويستحق التأهل لمونديال روسيا 2018، مشيرًا إلى أنه لا يحتاج لحث الجماهير السعودية على الحضور في مباراة الغد بين السعودية واليابان في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان: “سنلعب مواجهة أمام أفضل منتخب في المجموعة الثانية، والذي استحق التأهل لكأس العالم، وستكون مواجهة قوية أمام منتخب قوي نسعى أمامهم لتحقيق الفوز مهما كانت الظروف”، وأضاف: “لا أحتاج لحث الجماهير السعودية على الحضور، الجمهور لطالما وقفوا وساندوا منتخبنا في الفترة الماضية”.

وحول توقعه لتشكيلة منتخب اليابان خلال مواجهة الغد، قال: “لا أعلم ما يدور في ذهن مدرب منتخب اليابان، لكننا سنعمل على أن نكون بكامل جاهزيتنا ولا نتأثر بما يقال حول الإصابات أو اللعب بتشكيلة مختلفة، سنعمل على أن نكون جاهزين فقط”.