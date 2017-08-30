شرطة مكة: ضبط مواطن متهم بقتل آخر في رابغ

تَمَكَّنَت شرطة محافظة رابغ بمكة المكرمة من ضبط شخص أَطْلَقَ النار على آخر؛ مِمَّا أدى إلى وفاته.

وقال الناطق الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إن شرطة محافظة رابغ تَمَكَّنَت بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٢ هـ، من ضبط مواطن متهم بإطلاق النار على آخر من مسدس؛ مِمَّا أدى إِلَى وفاته، وذلك على إثر خلاف سابق بينهما.

وأَضَافَ: أنه تم استكمال إِجْرَاءَات الاستدلال الأولية، وسماع أقوال المتهم وإيقافه، تَمْهِيدَاً لإحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.