 شرطة مكة: ضبط مواطن متهم بقتل آخر في رابغ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة مكة: ضبط مواطن متهم بقتل آخر في رابغ

شرطة مكة: ضبط مواطن متهم بقتل آخر في رابغ
المناطق _ رابغ

تَمَكَّنَت شرطة محافظة رابغ بمكة المكرمة من ضبط شخص أَطْلَقَ النار على آخر؛ مِمَّا أدى إلى وفاته.

وقال الناطق الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إن شرطة محافظة رابغ تَمَكَّنَت بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٢ هـ، من ضبط مواطن متهم بإطلاق النار على آخر من مسدس؛ مِمَّا أدى إِلَى وفاته، وذلك على إثر خلاف سابق بينهما.

وأَضَافَ: أنه تم استكمال إِجْرَاءَات الاستدلال الأولية، وسماع أقوال المتهم وإيقافه، تَمْهِيدَاً لإحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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