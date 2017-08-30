 أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهداء الواجب شوك والجابري والحناني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهداء الواجب شوك والجابري والحناني

أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهداء الواجب شوك والجابري والحناني
المناطق _ جازان

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي شهداء الواجب ، الشهيد الجندي أول سلطان بن علي شوك أحد أفراد القوات المسلحة ، والشهيد الجندي أول حسين بن محمد الجابري ، أحد أفراد حرس الحدود ، والشهيد الجندي أول موسى بن أحمد حناني أحد أفراد حرس الحدود – رحمهم اللَّه – ، والذين استشهدوا مدافعين عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي‪.
وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة لذوي الشهداء ، عن فخر واعتزاز الجميع بما يسطره جنودنا البواسل من بطولات وتضحيات بأنفسهم دفاعا عن الدين والوطن ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبلهم جميعاً بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بالدور البطولي الذي تقوم به مختلف القطاعات العسكرية في الدفاع عن أرض الوطن الغالي.
وعبر ذوو الشهداء من جانبهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بأبنائها المواطنين في كل مكان، مشيرين إلى أن أبنائهم استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي

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