أمين منطقة نجران يُهنِّئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

هنّأَ أمين منطفة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة والبلديات المرتبطة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1438هـ.

مشيراً بأن ذلك ما كان ليتحقق لولا فضل الله؛ ثم ما وفرته الدولة -أعزها الله- من مشروعات عملاقة؛ وما نراه من إنجازات وجهود كبيرة، وتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية لخدمة وراحة ضيوف الرحمن؛ مما سهّل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة ووقار.

منوهاً بجهود كافة القطاعات الحكومية والخدمية التي بذلت كل طاقاتها في توفير راحة وأمان ضيوف الرحمن.

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ويديم عزها وازدهارها في ظل قيادتنا الرشيدة.