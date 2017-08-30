نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود والى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1438هـ .

وقال سموه إن ما تحقق من تميز في تنفيذ الخطط المعدة بهذه المناسبة المباركة، التي كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، هو ما يجسد حرص قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالاشراف على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين .

ونوه سمو الامير تركي بن هذلول بجهود ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا

وأضاف الأمير تركي بن هذلول أن ما يشهده الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من توسعات عملاقة يؤكد الرؤية الصائبة والحكيمة للقيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين، سائلاً المولى القدير أن يمدَّ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين والأمة، وأن يديم على وطننا عزَّه واستقراره ويحفظه من كيد الحاسدين والعابثين.