محافظ ميسان يدشن مهرجان العنب الثاني ببني سعد

عقب النجاح الباهر الذي حققه مهرجان العنب الأول والذي أقيم لأول مرة في بني سعد سوف يدشن محافظ ميسان الاستاذ عبدالله الفيفي يوم الخميس المقبل الموافق 16/12/1438هـ. مهرجان العنب الثاني والذي سوف يقام بساحة الاحتفالات بمركز بني سعد وعلى مدار خمسة أيام وسوف يشارك فيه العدد من مزارعي العنب بالمنطقة ،ويصاحب ذلك المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة والتي تهدف إلى تلبية رغبات وطموح مختلف شرائح المجتمع .

ويهدف المهرجان الذي يقام في نسخته الثانيه الى دعم وتشجيع الحركة السياحية بالمنطقة و يهدف أيضا للتعريف بمنتج العنب وتسويقه .

عقب النجاح الباهر الذي حققه مهرجان العنب الأول والذي أقيم لأول مرة في بني سعد سوف يدشن محافظ ميسان الاستاذ عبدالله الفيفي يوم الخميس المقبل الموافق 16/12/1438هـ. مهرجان العنب الثاني والذي سوف يقام بساحة الاحتفالات بمركز بني سعد وعلى مدار خمسة أيام وسوف يشارك فيه العدد من مزارعي العنب بالمنطقة ،ويصاحب ذلك المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة والتي تهدف إلى تلبية رغبات وطموح مختلف شرائح المجتمع .

ويهدف المهرجان الذي يقام في نسخته الثانيه الى دعم وتشجيع الحركة السياحية بالمنطقة و يهدف أيضا للتعريف بمنتج العنب وتسويقه .

وعبر المنظمون عن جاهزية انطلاق المهرجان وقالوا إن مهرجان العنب ببني سعد في نسخته الثانية يرحب بالزوار والمصطافين على مدى خمسة أيام ابتداء من يوم الخميس حيث سيصاحبه فعاليات متنوعة ترتقي لذائقة الزائر فهناك الفنون الشعبية والعرضة والزير وسباق اختراق الضاحية والأسر المنتجة ومسرح الطفل والمسابقات الثقافية وندوات ولقاءات عن شجرة العنب ( طريقة زراعتها وأنواعها وفوائدها الغذائية ) ، واشار المالكي الى ان المهرجان سيسهم في تعزيز مكانة محافظة ميسان كوجهة سياحية مميزة توفر خيارات متنوعة لزوارها . ويهدف كذلك إلى تنشيط الحركة السياحية وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح من داخل المملكة للاستمتاع بمقومات المحافظة عامة وبني سعد خاصة ، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية. وكذلك العمل على تشجيع الحرف والصناعات التقليدية والأسر المنتجة .

كما يرمي المهرجان كذلك إلى دعم منتجي العنب وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال تنظيم برامج تثقيفية ودورات تدريبية وإلقاء محاضرات علمية عن الجديد في استزراع شجرة العنب داعيا الجميع لحضور هذا الكرنفال السياحي الكبير .