 ضيف بقناة الجزيرة لن تستطيع دولة تقدم ماقدمته السعودية للعالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضيف بقناة الجزيرة لن تستطيع دولة تقدم ماقدمته السعودية للعالم

ضيف بقناة الجزيرة لن تستطيع دولة تقدم ماقدمته السعودية للعالم
المناطق _ عادل الزهراني
فاجأ أحد الضيوف  بقناة الجزيرة  عند  استضافته  بحديثه  عن  المملكة العربية السعودية  ومدى  حرصها  على  خدمة  ضيوف الرحمن  وزوار  بيت  الله  الحرام  كما ذكر  الضيف  أن  السعودية  تقدم  جميع  الخدمات  والوجبات  والمياه مجانا  طيلة  أوقات العام  ممتدحا  القيادة  السعودية  على  ماتقدمه  ورغم محاولة المذيع  القاسم  مع الضيف  للإيقاع  به  حتى  مع  ادعاء  المذيع  بأمور  ضد  المملكة  الا أن  الضيف  رد  بكل  صراحة بأن  السعودية  لم  تمنع  أحدا  من الحج  وان السعودية  قدمت  يدها  للعالم  ولن  تستطيع  دولة  في العالم  أن  تقدم  مثل  ماقدمته  المملكة العربية السعودية.

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