السبهان : جرائم حزب الشيطان تنعكس على لبنان

حذر وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، من مغبة جرائم حزب الله اللبناني.

وكتب السبهان في تغريدة على موقع “توتير”، الاثنين، أن “ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتما”.

وحث السبهان، الشعب اللبناني على الوقوف ضد ميليشيات حزب الله وواصل في تغريدته: “ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية”.

وفي 25 أغسطس/آب، أكد السبهان أن جهود الجيش اللبناني تثبت أن المؤسسات الشرعية هي وحدها التي تحمي الدول.

وقال في تغريدة إن جهود الجيش اللبناني ومحافظته على أمن واستقرار وطنه تثبت أنه لا يحمي الدول إلا مؤسساتها الشرعية. وأضاف: “الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول”.

وكان السبهان التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين خلال زيارة قام بها إلى بيروت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، من بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.