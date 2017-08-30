ترمب يستهدف ترحيل 800 ألف شخص

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلغاء برنامج كان يمنح تصاريح عمل للأشخاص الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال، ولكنه سيعطي الكونغرس مهلة تصل إلى ستة أشهر لإيجاد بديل قانوني، وذلك حسب ما قال مصدران على اطلاع على هذا الوضع يوم الأحد.

وقال المصدران وفقا لـ”رويترز”، إن ترمب قرر تأجيل فرض تطبيق قراره بإلغاء البرنامج من أجل إعطاء الكونغرس فرصة لسن قانون يحل محله.

ويحمي هذا البرنامج نحو 800 ألف شاب وشابة غالبا ما يطلق عليهم اسم ” الحالمين” من الترحيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ظهرت انقسامات بين مستشاري الرئيس الأميركي بشأن ما إذا كان يجب إلغاء سياسة الرئيس السابق باراك أوباما التي تحمي مهاجرين شبانا من الترحيل.

وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالتراجع عن أوامر الرئيس السابق باراك أوباما التنفيذية المتعلقة بالهجرة، ومن بينها الأمر الذي يحمي من نُقلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير مشروع وهم أطفال والمعروفون باسم “الحالمين”.

ويأتي قرار الرئيس الأميركي بإلغاء الأمر التنفيذي المذكور ضمن سياساته المحافظة في قضايا الهجرة، والتي تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

وحصل المستفيدون من برنامج “الحالمين” على مزايا في التعليم العالي وتصاريح بالعمل والقيادة.