 ترمب يستهدف ترحيل 800 ألف شخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترمب يستهدف ترحيل 800 ألف شخص السبهان : جرائم حزب الشيطان تنعكس على لبنان دراسة: قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها ! ضيف بقناة الجزيرة لن تستطيع دولة تقدم ماقدمته السعودية للعالم مدى تحذر :لا تسمح للبائع بتمرير بطاقتك البنكية على جهاز الدفع الخاص به محافظ ميسان يدشن مهرجان العنب الثاني ببني سعد نائب أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج أمين منطقة نجران يُهنِّئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي شهداء الواجب شوك والجابري والحناني شرطة مكة: ضبط مواطن متهم بقتل آخر في رابغ مدرب المنتخب السعودي: اليابان هي الأقوى.. وسنلعب للفوز مهما كانت الظروف سمو ولي العهد يوجه برقية شكر لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ

ترمب يستهدف ترحيل 800 ألف شخص

ترمب يستهدف ترحيل 800 ألف شخص
 المناطق – وكالات

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلغاء برنامج كان يمنح تصاريح عمل للأشخاص الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال، ولكنه سيعطي الكونغرس مهلة تصل إلى ستة أشهر لإيجاد بديل قانوني، وذلك حسب ما قال مصدران على اطلاع على هذا الوضع يوم الأحد.

وقال المصدران وفقا لـ”رويترز”، إن ترمب قرر تأجيل فرض تطبيق قراره بإلغاء البرنامج من أجل إعطاء الكونغرس فرصة لسن قانون يحل محله.

ويحمي هذا البرنامج نحو 800 ألف شاب وشابة غالبا ما يطلق عليهم اسم ” الحالمين” من الترحيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ظهرت انقسامات بين مستشاري الرئيس الأميركي بشأن ما إذا كان يجب إلغاء سياسة الرئيس السابق باراك أوباما التي تحمي مهاجرين شبانا من الترحيل.

وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالتراجع عن أوامر الرئيس السابق باراك أوباما التنفيذية المتعلقة بالهجرة، ومن بينها الأمر الذي يحمي من نُقلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير مشروع وهم أطفال والمعروفون باسم “الحالمين”.

ويأتي قرار الرئيس الأميركي بإلغاء الأمر التنفيذي المذكور ضمن سياساته المحافظة في قضايا الهجرة، والتي تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

وحصل المستفيدون من برنامج “الحالمين” على مزايا في التعليم العالي وتصاريح بالعمل والقيادة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>