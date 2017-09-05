 قرقاش يلجم إيران: الإمارات ستبقى رغما عنكم رمزا ناجحا.. يكفيكم سمعتكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قرقاش يلجم إيران: الإمارات ستبقى رغما عنكم رمزا ناجحا.. يكفيكم سمعتكم

قرقاش يلجم إيران: الإمارات ستبقى رغما عنكم رمزا ناجحا.. يكفيكم سمعتكم
المناطق - وكالات

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش على تصريحات رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، معتبراً أن سجل إيران حافل في سوريا والعراق، وأنه من الأجدى لرضائي أن يتناول سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة.

وأضاف في تغريدة له، الاثنين، على حسابه على تويتر، أن رضائي اعتاد الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغما عنه رمزاً ناجحاً يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها.

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، كان دان بشدة تصرفات إيران الأسبوع الماضي، وقال خلال مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي، إن جزءا من الحل في سوريا يتمثل في “خروج أطراف تحاول أن تقلل من سيادة الدولة السورية، وهنا يمكن أن أتحدث بوضوح عن إيران وتركيا”، كما أشار إلى أن إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

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