 شاهد.. اعتداء بالساطور على رجل مسن في المغرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ميليشيا الحوثي تعتقل قائدا عسكريا كبيرا مواليا للمخلوع في الحديدة “تويتر” تغضب مستخدميها بتعديلات على تطبيقها.. تعرف على التعديل 113 داعشيا ينضمون إلى قوات النظام السوري ! توتر في الأسواق العالمية.. والسبب الزعيم “المجنون” شاهد.. اعتداء بالساطور على رجل مسن في المغرب حرب الانقلابيين بدأت .. الحوثيون يفجرون منزل قيادي في حزب المخلوع قرقاش يلجم إيران: الإمارات ستبقى رغما عنكم رمزا ناجحا.. يكفيكم سمعتكم شاهد .. الاتحاد يخسر أمام الشارقة الإماراتي ترمب يستهدف ترحيل 800 ألف شخص السبهان : جرائم حزب الشيطان تنعكس على لبنان دراسة: قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها ! ضيف بقناة الجزيرة لن تستطيع دولة تقدم ماقدمته السعودية للعالم

شاهد.. اعتداء بالساطور على رجل مسن في المغرب

المناطق - وكالات

انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، شريط فيديو يوثق عملية سرقة بمدينة الدار البيضاء باستخدام “ساطور” تورط فيها شاب عندما حاول الاعتداء على رجل مسنّ بالشارع العام من أجل سرقة أمواله.

وعقب ذلك، أعلنت المصالح الأمنية في بلاغ لها، أنها تمكنت من اعتقال المشتبه به الذي ظهر في الفيديو، بعد فراره إلى مدينة فاس، وتبين أنه من أصحاب السوابق، حيث سبق له ارتكاب سرقتين بنفس الأسلوب الإجرامي.

وبين الفيديو المصور الذي التقط من سطح إحدى البنايات، شابا في مقتبل العمر يحمل سكينا كبيرا بين يديه، مهدّدا باستخدامه ضد رجل مسنّ، بعد أن قام بإسقاطه أرضا في أحد الشوارع الخالية من المارة.

وراح يبحث عن المال في جيوب سرواله، في المقابل قام الرجل باستعطافه من أجل تركه وإخلاء سبيله، لأنه لا يملك شيئا.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>