 113 داعشيا ينضمون إلى قوات النظام السوري ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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113 داعشيا ينضمون إلى قوات النظام السوري !

113 داعشيا ينضمون إلى قوات النظام السوري !
المناطق - وكالات

نقلت قناة الحدث عن مصادر سورية مطلعة، أن 113 عنصرا من قافلة داعش المتوقفة في البادية السورية بين ريف حمص و دير الزور، انضموا إلى قوات النظام السوري.

وأشارت المصادر، الاثنين، إلى أن العناصر الذين انضموا للنظام اشترطوا عدم القتال في دير الزور. وأفادت بأن النظام أمن عائلات هؤلاء المقاتلين الذين انضموا إليه في تدمر.

يأتي هذا في وقت أعلن التلفزيون السوري التابع للنظام، الاثنين، أن جيش النظام السوري وحلفاءه باتوا على بعد 3 كلم من مدينة دير الزور.

يذكر أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، كان أعلن، الأحد، أن قافلة داعش انقسمت إلى مجموعتين، ولا تزال مجموعة من الحافلات في الصحراء، في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري. وأضاف أنه تم تزويد الحافلة بالطعام والمياه.

 

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