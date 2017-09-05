ميليشيا الحوثي تعتقل قائدا عسكريا كبيرا مواليا للمخلوع في الحديدة

اعتقلت ميليشيا الحوثي قائدا عسكريا كبيرا من الموالين للمخلوع صالح في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر إعلامية، إن ميليشيا الحوثي اعتقلت قائد اللواء 82 دفاع ساحلي بمدينة الحديدة العميد الركن علي مهدي الآنسي الموالي للمخلوع صالح، وأودعته سجن معسكر الشرطة بالمدينة، في حين لم تكشف أسباب أو ملابسات اعتقاله من قبل الحوثيين.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، احتقانا وتوترا أمنيا غير مسبوق، وسط ترقب بتجدد اندلاع الصراع المسلح بين طرفي الانقلاب في أي لحظة.