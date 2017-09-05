الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شمال ووسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال ووسط المملكة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة).

كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .