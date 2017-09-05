 شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية بالفيديو…كويتي يسمع صوت أمه للمرة الأولى..بعد 30 عاماً بتسع كلمات..خالد الفيصل: أعتز بكم الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شمال ووسط المملكة (فيديو) أنت أطرش رغم شبابك.. موقف غريب خلال لقاء السيسي وبوتين ! ميليشيا الحوثي تعتقل قائدا عسكريا كبيرا مواليا للمخلوع في الحديدة “تويتر” تغضب مستخدميها بتعديلات على تطبيقها.. تعرف على التعديل 113 داعشيا ينضمون إلى قوات النظام السوري ! توتر في الأسواق العالمية.. والسبب الزعيم “المجنون” شاهد.. اعتداء بالساطور على رجل مسن في المغرب حرب الانقلابيين بدأت .. الحوثيون يفجرون منزل قيادي في حزب المخلوع قرقاش يلجم إيران: الإمارات ستبقى رغما عنكم رمزا ناجحا.. يكفيكم سمعتكم

شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية

شاهد: انقلاب مروع لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وجود علامات إرشادية
المناطق_بيشة

حادثة مروعة تعرضت لها سيارة عائلية عند تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة بسبب عدم وجود علامات إرشادية على الطريق.

وأظھر مقطع فیديو حجم الضرر الذي وقع على سیارة عائلیة كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجھة باتجاه مخرج بیشة، حیث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حینھا إلى اتجاھین يمینا ويسارا في وقوعھا في التراب أماماً، ومن ثم انقلابھا.

فیما تفاعلت الجھات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عیوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع علامات إرشادية توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقیقات عاجلة لمحاسبة المسئول عن تصميم الطريق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>