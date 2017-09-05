 الرئيس الأمريكي ترامب مغردًا: أسبوع كبير قادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس الأمريكي ترامب مغردًا: أسبوع كبير قادم

الرئيس الأمريكي ترامب مغردًا: أسبوع كبير قادم
المناطق_متابعات

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم بالقول: ان هناك أسبوع كبير قادم.

وجاءت تغريدة ترامب بحسب محللون الى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بخصوص الأزمة النووية في كوريا الشمالية وخصوصا بعد جراء تجربة نووية سادسة خلال اليومين الماضيين.

وستجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسها أمام خيارات محدودة جدا للتعامل مع بيونغ يانغ بعد التجربة النووية السادسة – والأقوى على الإطلاق – التي أجرتها الأحد الماضي، وقد يكون أفضل هذه الخيارات تشديد العقوبات الدولية على النظام الستاليني، على الرغم من أنها هددت مرارا برد عسكري شامل على أي تهديد من كوريا الشمالية.

ولا يبدو أن التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية غيّرت المعادلة بالنسبة للولايات المتحدة، إذ أن التغيير الوحيد الظاهر حتى الآن يقتصر على تشديد النبرة إزاء نظام كيم جونغ-أون مع تأكيد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن أي تهديد يطال الولايات المتحدة أو أيا من أراضيها بما في ذلك غوام، أو أيا من حلفائها، سيلقى ردا عسكريا شاملا.

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