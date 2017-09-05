الجوع ينهش السجناء في قطر والسجون على حافة الانفجار

قال موقع قطر إنفو الفرنسي، إن الوضع في السجون القطرية يقترب بخطوات سريعة من الانفجار، بسبب سياسة السلطات القطرية، التي تخلت عن واجباتها تجاه نزلاء المؤسسات العقابية، بعد تفشي الجوع، وغياب العناية بهم.

وأكد قطر إنفو، نقلاً عن مصادره، أن السجناء في قطر يُعانون الأمرين، خاصةً بسبب الجوع، الذي دفع الوضع إلى التوتر بدرجة غير مسبوقة، خاصةً في رمضان الماضي، بعد اشتداد معاناة السجناء غير المسلمين، الذين حرموا تقريباً من الأكل بشكل طبيعي.

ويشترك المسلمون مع غير المسلمين في العذاب، في باقي أيام السنة، بعد تعمد سلطات السجون، تجويع النزلاء، بشكل يقترب من السياسة المنهجية، بعد اختفاء المواد الغذائية الطازجة، واقتصار الوجبات على الفواكه الجافة والبيض.

وحسب الموقع الفرنسي، فإن الوضع يقترب من الانفجار في عدد من السجون، خاصةً السجن المركزي في الدوحة، الذي يحتضن مجموعةً من المجرمين الخطرين، الذين يمكنهم قيادة تحركات عنيفة، ورد الفعل بقوة، إذا استمرت سياسة التجويع الممنهج.