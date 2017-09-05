شرطة الرياض تقبض على متهم في عدة قضايا أمنية

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : بتوفيق من الله عزّ و جٌل و بمتابعة من قبل صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة و بمساندة من قوة المهمات و الواجبات الخاصه من ضبط شخص خطر متهم في عدة قضايا إشهار السلاح و إطلاق النار مما تسبب في إصابة بعض الأشخاص ، فضلا عن تجرأه بإطلاق النار على مبنى المحكمة العامة بمحافظة الافلاج .

و ذلك بعد وضعه تحت مجهر الرصد الأمني ، حيث تم تحديد مكان إقامته

و اعداد الخطط و التدابير الكفيله بضبطه و تحييد خطره

تم إيقافه و إشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم نظاماً حسب الاختصاص تمهيدا لتقديمه للعدالة .

– هذا و بالله التوفيق –