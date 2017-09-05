 شرطة الرياض تقبض على متهم في عدة قضايا أمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تقبض على متهم في عدة قضايا أمنية

شرطة الرياض تقبض على متهم في عدة قضايا أمنية
المناطق_الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : بتوفيق من الله عزّ و جٌل و بمتابعة من قبل صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة و بمساندة من قوة المهمات و الواجبات الخاصه من ضبط شخص خطر متهم في عدة قضايا إشهار السلاح و إطلاق النار مما تسبب في إصابة بعض الأشخاص ، فضلا عن تجرأه بإطلاق النار على مبنى المحكمة العامة بمحافظة الافلاج .
و ذلك بعد وضعه تحت مجهر الرصد الأمني ، حيث تم تحديد مكان إقامته
و اعداد الخطط و التدابير الكفيله بضبطه و تحييد خطره
تم إيقافه و إشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم نظاماً حسب الاختصاص تمهيدا لتقديمه للعدالة .
– هذا و بالله التوفيق –

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