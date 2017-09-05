“تعليم وادي الدواسر” يعتمد حركة النقل الداخلي

اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1438-1439هـ.

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان أن الحركة جاءت وفق الضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية ، مبيناً أن حركة النقل الداخلي لهذا العام حققت رغبات 180 معلم ومعلمة ، وكانت نسبة نقل المعلمين على الرغبة الأولى ‎59%‎ فيما كانت نسبة نقل المعلمات على الرغبة الأولى 30 ‎%‎ ، ولفت العشوان إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور من خلال ( خدمات شؤون المعلمين – الاستعلام عن حركة النقل الداخلي ).

من جهته طالب مدير شؤون المعلمين ناصر بن سعيد آل حويل المشمولين بالحركة بسحب خطابات توجيههم الكترونياً من حساباتهم عبر نظام نور وإخلاء طرفهم من مدارسهم المنقولين منها عن طريق قادة وقائدات المدارس ، والمباشرة في مدارسهم الجديدة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد القادم ، مشيراً إلى أنه بإمكان من لديه اعتراض على نتيجة الحركة التقدم عبر نظام نور خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة.