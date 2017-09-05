وصول 1443حاجاً إلى المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ، 1443حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وبينت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الفلسطينية وعددهم 697 حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 1441 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 1143 حاجاً.

من جهة أخرى تواصل المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تعزيز جاهزيتها لاستقبال وفود الحجاج القادمين من المشاعر المقدسة براً وجواً بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر وأمان باستنفار كامل طاقتها البشرية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية لهم ، استشعاراً منها بعظم المسئولية المنوطة بها تجاه ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي .

وفي هذا السياق عقدت صحة المدينة المنورة أمس اجتماعاً مع قيادات صحة المنطقة لمناقشة أبرز النقاط الخاصة بتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لضيوف الرحمن حتى عودتهم لديارهم سالمين، موضحة أن أهم الأولويات التي تسعى للعمل عليها خلال الفترة الحالية والقادمة توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية نظراً لتوافد الحجاج العائدين بعد أن أتموا مناسك حجهم ، وقد تم التركيز في إطار استعداد إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي على منفذ طريق الهجرة البري بدعم مستشفى الحمنه بثلاثة فرق إسعافية طبية على مستوى عال من الجاهزية وذلك بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، مع الحرص على تكثيف الجولات لإدارة صحة البيئة والصحة المهنية في مواقع تقديم الأغذية للحجاج وإعادة توزيع الكوادر الطبية والفنية العاملة على المواقع لتناسب كثافة المراجعين من ضيوف الرحمن.

وتجدر الإشارة إلى أن صحة المدينة المنورة نجحت هذا العام في تصعيد 23 مريضاً للمشاعر المقدسة عبر 31 مركبة إسعافية جهزت بأحدث الإمكانات حيث نقل عملية التفويج بشكل مباشر ولأول مرة عبر مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة حتى وصول الحجاج سالمين إلى مكة المكرمة.