 البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية

البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية
المناطق_وكالات

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أنها أجرت اليوم، مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لتحذير بيونغ يانغ من الإقدام على أي استفزاز في البحر، وذلك بعد يومين على التجربة النووية السادسة والأقوى على الإطلاق للشمال.

وقال الكابتن شوي يونغ-شان قائد المجموعة الحربية البحرية الـ 13 في بيان، إنه إذا قاموا بأي استفزاز فوق سطح الماء أو تحت الماء فسنرد فورًا.

وأوضح البيان أن المناورات جرت في بحر الشرق (الذي تطلق عليه طوكيو اسم بحر اليابان) وشاركت فيها قطع بحرية عدة بينها خصوصا الفرقاطة غانغوون البالغة زنتها 2500 طن وسفينة دورية زنتها الف طن وسفن قاذفة لصواريخ موجهة زنة الواحدة منها 400 طن. واختبرت كوريا الشمالية قنبلة نووية قالت إنها قنبلة هيدروجينية مصغرة يمكن تحميلها على صاروخ بالستي، مما أثار تنديدًا دوليًا قويًا.

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