 صورة معبرة…اختلفت الألوان واجتمعت القلوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صورة معبرة…اختلفت الألوان واجتمعت القلوب

صورة معبرة…اختلفت الألوان واجتمعت القلوب
المناطق_عادل الزهراني

عبرت  إحدى  الصور  التقطت لايادي  مختلفة  الألوان على  جدار  الكعبة  المشرفة  وقد  علق  الكثير  عليها  بأن  المسلمون  مهما  اختلفت  الألوان  فقلوبهم  مجتمعة  مشهد  يتكرر  كل  عام  في  الحج  بل  يوميا  في  البيت  الحرام  يطوفون  حول  الكعبة  ورغم  اختلاف  الألوان  إلا  أن  القلوب والاعين  متجهة  إلى  خالقها  جل  وعلا   بالدعاء  والابتهالات  إليه  فهذا  هو  حال  المسلمين  يجتمعون  في  هذه  المشاعر  طالبين  عفو  الله  ورحمته  وقد  نالت  الصورة  إعجاب  الكثير  داعين  الله  أن  يعز  الإسلام  والمسلمين  شاكرين  جهود  المملكة  لتسهيل  أمر  الحج  والتيسير  على  ضيوف الرحمن  حجهم  بعد  توفيق الله  تعالى.

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