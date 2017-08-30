مدرب السعودية: لا أعلم ما يدور في ذهن خليلوجيتش

أكد مدرب السعودية، بيرت فان مارفيك، أنه لا ينشغل بما يشاع حول اعتماد اليابان على تشكيلة مختلفة قبل مواجهتهما في جدة اليوم الثلاثاء، في لقاء مصيري للمنتخب بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وذكرت تقارير أن اليابان ستريح عدداً من لاعبيها الأساسيين وتعطي الفرصة للبدلاء بعد ضمان التأهل، وهو ما قد يصب في مصلحة السعودية، لكن فان مارفيك لا يعنيه الأمر.

وقال المدرب الهولندي : سنواجه أفضل منتخب في المجموعة الثانية والذي استحق التأهل لكأس العالم، ونسعى لتحقيق الفوز مهما كانت الظروف.

وأضاف: لا أعرف ما يدور في ذهن مدرب اليابان البوسني وحيد خليلوجيتش، لكننا نريد أن نكون في أتم جاهزية، وألا نتأثر بما يقال عن إصابات في صفوفهم، أو عن الاعتماد على تشكيلة مختلفة.