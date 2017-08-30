ضيوف الملك من حجاج شهداء فلسطين يصلون المدينة

وصل حجاج بيت الله الحرام من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوي شهداء فلسطين إلى المدينة المنورة، بعد أن منّ الله عليهم وأتموا جميع أركان حجهم .

وفاضت مشاعر الحجاج الفلسطينيين تعبيرًا عن محبتهم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وشارك الحجاج الفلسطينيون ذوي الشهداء شباب المدينة المنورة في الأهازيج فرحًا بسلامة وصولهم ، وكان في استقبال الضيوف رؤساء اللجان في البرنامج.

وجادت قريحة الشاعر “رفيق سلمان جبر الخطيب” من الضفة الغربية بقصيدة عبر فيها عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وقال : لم أتحمل الموقف وأنا أمام شباب يحملون الكثير من الحب والإخاء للشعب الفلسطيني ، ولم أتمالك نفسي وأنا أشارك الشباب بقصيدة ارتجالية.

يُذكر أن القائمين على برنامج الاستضافة أعدوا برنامجًا خاصًا للزيارة يستغرق يومين يتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه والسلام على النبي الكريم وصاحبيه العظيمين ، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية في طيبة الطيبة.