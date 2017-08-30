 الجيش اليمني يفشل محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يفشل محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية

الجيش اليمني يفشل محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية
المناطق_وكالات

تصدت كتيبة المهام الخاصة في الجيش الوطني اليمني بمحور البقع شمالي محافظة صعدة الليلة الماضية لمحاولة تسلل للميليشيات الانقلابية وقتلت العناصر المهاجمة كافة .

وقال مصدر ميداني في تصريح لموقع ” سبتمبر نت ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، إن عدداً من العناصر الانقلابية حاولوا تنفيذ عملية تسلل من اتجاه جبل قعم المحاذي لجبل شعير والقريب من مديرية باقم شمالي صعدة، مفيداً أنهُ على الفور باشرت كتيبة المهام الخاصة بقصف مدفعي أسفر عن مقتل العناصر المهاجمة كافة.

وفي ذات السياق نفذت مقاتلات التحالف العربي ، أمس، غارات جوية على مواقع للميليشيات كانت تطلق منها قذائف الهاون باتجاه قوات الجيش الوطني في تباب الخشم والتباب السوداء في منطقة باقم.

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