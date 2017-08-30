123 ألفا من مسلمي الروهينجا يفرون إلى بنجلاديش

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم ، أن منظمات الإغاثة تواجه صعوبات في إيواء اللاجئين، عقب عبور ما لايقل عن 123 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش، في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في ولاية راخين في ميانمار أواخر الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية في دكا ، جوزيف تريبورا ” لدينا تقدير يشير إلى أن ما لايقل عن 123 ألف شخص دخلوا بنجلايش عقباندلاع العنف في ولاية راخين في 25 أغسطس الماضي”.

وأضاف أن اللاجئين في حاجة ملحة لأماكن إيواء وطعام ورعاية طبية ، موضحاً أن جميع مخيمات اللاجئين القديمة والمدارس القريبة والمراكز الاجتماعية في منطقة كوكس بازار الجنوبية الشرقية تستخدم لإيواء اللاجئين الجدد.