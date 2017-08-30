 بوتين يحذر من “كارثة عالمية” جراء الأزمة مع كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بوتين يحذر من “كارثة عالمية” جراء الأزمة مع كوريا الشمالية

بوتين يحذر من “كارثة عالمية” جراء الأزمة مع كوريا الشمالية
المناطق_وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء من “كارثة عالمية” في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية، معتبرا أن فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ سيكون “غير مفيد وغير فعال”.

وقال بوتين على هامش قمة تعقدها دول “بريكس” الخمس في الصين، إن “روسيا تدين هذه العمليات” التي تقوم بها كوريا الشمالية في إشارة إلى إعلان بيونغ يانغ الأحد عن تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية يمكن تثبيتها على صاروخ، مضيفا في الوقت نفسه أن “اللجوء إلى أي عقوبات في هذه الحالة غير مفيد وغير فعال”. وأضاف “إن الدخول في هستيريا عسكرية لا معنى له إطلاقا، وكل هذا قد يقود إلى كارثة عالمية”.

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