«أرامكو» ترفع سعر شحنات الخام الخفيف إلى آسيا

رفعت شركة “أرامكو” السعودية سعر بيع شحنات أكتوبر من خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين 0.55 دولار للبرميل مقارنة بشهر سبتمبر إلى علاوة قدرها 0.30 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.

وبحسب “رويترز”، فإن تلك الزيادة في السعر تعكس سوقا أقوى لخام الشرق الأوسط القياسي خام دبي وهوامش التكرير التي بلغت أعلى مستوى في نحو عامين في الأول من سبتمبر بعد أن عطل الإعصار هارفي إمدادات الوقود في الولايات المتحدة.

وسعر الخام العربي الخفيف لشهر أكتوبر هو الأعلى منذ ديسمبر ويتجاوز التوقعات بارتفاع يراوح بين 20 و50 سنتا في مسح الأسبوع الماضي.

وخفضت السعودية أكبر مصدر للنفط الإمدادات بسبب تراجع الصادرات لكن أثر ذلك تبدد بفعل زيادة استخدام الخام وارتفاع الصادرات في الشهر الماضي، وتستخدم محطات الكهرباء السعودية مزيدا من النفط في أشهر الصيف الحارة لتوليد الكهرباء من أجل تلبية الطلب على تكييف الهواء.

وخفضت “أرامكو” سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عشرة سنتات للبرميل في أكتوبر ليصبح عند خصم 2.15 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.30 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر أكتوبر بزيادة عشرة سنتات للبرميل عن سبتمبر.