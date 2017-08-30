الذهب يرتفع ويحوم قرب أعلى مستوى في عام بفعل زيادة الطلب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتحوم حول أعلى مستوياتها في نحو عام مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر بفعل أقوى الاختبارات النووية في تاريخ كوريا الشمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1335.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.8% إلى 1340.80 دولار للاوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1% إلى 17.87 دولار للأوقية بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر عند 1007.05 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 978.47 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1001 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.