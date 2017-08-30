 إسرائيل: رصدنا نصر الله في دمشق متنكرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إسرائيل: رصدنا نصر الله في دمشق متنكرا

إسرائيل: رصدنا نصر الله في دمشق متنكرا
السيد حسن نصرالله
المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس أن إسرائيل رصدت زيارة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى سوريا، متنكرا في زي رجل أعمال، واكتفت بذلك.

وذكرت الصحيفة أن حسن نصر الله “تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق”، لمقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وعبّرت الصحيفة الإسرائيلية عن دهشتها واستغرابها من أن “إسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه”.

وادّعت الصحيفة أن لدى إسرائيل عيونا تعمل لصالحها وتقوم بتتبع “حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبه عن كثب، وبالفعل قامت بالإبلاغ عن تحركه الخارجي الأخير إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه”.

وأفاد المصدر بأن نصرالله غادر مخبأه في ملابس مموهة، واستقل سيارة مع حراس بملابس مدنية، وانضمت سيارات أخرى لتأمين رحلة الرتل على طول الطريق إلى هدفها لمدة 90 دقيقة.

 

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