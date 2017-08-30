وزير الإعلام: المملكة تتشرف بخدمة الحرمين وتُسخّر كافة إمكانتها لرعاية ضيوف الرحمن

أكد الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أن المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وتُسخّر كافة إمكانتها المادية والبشرية لرعاية ضيوف بيت الله الحرام وتتطلع في كل عام لبلوغ أفضل مستوى وتقديم أرقى الخدمات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ونقل في كلمة خلال الحفل الختامي الذي أقامته وزارة الثقافة والإعلام لتكريم الوفود الإعلامية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بعد أن منّ الله على حجاج بيت الله الحرام أداء الفريضة.

وأضاف أن الوزارة تسعد في مواسم الحج باستضافة الإعلاميين والمثقفين لأداء فريضة الحج وتغطية مناسكه المباركة وتقديم كافة الخدمات الفنية والتقنية اللازمة لأداء مهامهم.

وبين الدكتور العواد أن المملكة ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي تقوم بدور عظيم في خدمة الحرمين الشريفين وقد نفذت المشاريع العملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لكي يؤدي ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار مناسكهم بكل أمن وراحة.

كما أوضح أن المملكة تسعى بكل جهد لتوحيد الصفوف وتحقيق الأمن والسلم في مختلف أرجاء المعمورة ومحاربة الإرهاب الذي يستهدف الإسلام ويعمل على تشويه صورته. وليس أدل على ذلك من استهداف الإرهاب إلى أطهر البقاع ولكن الله دحر شرورهم.

وأكد ضرورة أن يكون الإعلام أداة لمحاربة التطرّف والإرهاب ومكافحة خطاب الكراهية؛ وأن يحمل إعلامنا رسالة السلام ونشر المحبة والتعايش مع الشعوب والثقافات.

واختتم العواد كلمته بشكر الإعلاميين على الجهود المبذولة والتغطيات المتميزة لموسم الحج، والتي أسهمت في تغطية إعلامية متكاملة لحدثٍ عظيم جعلت العالم يعلم عن هذا الحدث العظيم ويتابع أخباره ويتعرف على مشاعر الحجاج ويتشارك معهم قصصهم وتجربتهم الروحية من خلال ما تم توفيره من منصات إعلامية ذات بعد عالمي.