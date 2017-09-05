دراسة: قطر تتذرع بـ”السيادة” لإخفاء دعمها للإرهاب.. وتحضر المحافل بقناع وتظهر في الخفاء بآخر

أكد أكاديميون وباحثون، أن قطر تستغل «الاستقلال السياسي»، الذي تتمتع به دول العالم، كذريعة تخفي جرائمها في دعم الإرهاب.

وأشاروا إلى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة على مدار الأشهر الماضية، سلطت الضوء على ضرورة اتخاذ مواقف إقليمية ودولية توقف العبث القطري، وتحد من قدرة النظام الحاكم في الدوحة على دعم الإرهاب والتطرف وخدمتهما إعلامياً وسياسياً، ومالياً ولوجيستياً.

ووفقاً لصحيفة «المدينة»، أوضح الباحثون في دراسة بعنوان «إشكاليات السياسة القطرية.. نهاية مرحلة من العبث القطري بأمن الخليج»، أن قطر ربطت مستقبلها وجندت أموالها وإعلامها وسياستها الخارجية؛ لخدمة ودعم وتمويل وتوظيف تيارات التخريب والفوضى والإرهاب في الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

وأضافت الدراسة، أنه خلال ما يقرب من ثلاثة عقود التزم البيت الخليجي بالصبر تجاه قطر، وتم منحها أكثر من فرصة للتراجع عن سلوكها القائم على الازدواجية، من بينها فرصة في عام 2014، ثم في منتصف 2017، لكن الدوحة دأبت على الحضور في المحافل الخليجية بقناع رسمي مزيف، بينما كانت تظهر في الخفاء بوجه آخر ترتسم على ملامحه تقاطيع الحقد والتآمر والتقارب مع تيارات وجماعات الإرهاب، التي تضمر الشر لوحدة وأمن واستقرار الخليج والعالم العربي.

وألقت الدراسة الضوء على أن أبرز ما يميز السياسة القطرية المسلحة بالأموال والإعلام وهو أنها سياسة انتهازية وبعيدة عن أي سعي قانوني مشروع؛ لتحقيق تميز واختلاف دبلوماسي، مضيفة: «السياسة القطرية اعتمدت نهج المراهنة على دعم المخططات الانقلابية التي تتبناها فروع ومجموعات تنظيم «الإخوان»، إلى جانب دعم جماعات إرهابية أخرى، وهو ما يسقط دعوى الدوحة وحديثها المزعوم عن الحق في استقلال سياستها وتحالفاتها، وتبني سياسة خارجية وأدوات إعلامية مستقلة؛ لأنها تتذرع بذلك لاستخدامه في إخفاء سعي كيانها الاعتباري من أجل أهداف بعيدة كل البعد عن أهداف الدول الملتزمة بالقوانين الدولية».

وأوضحت الدراسة أن الإعلام القطري لجأ إلى استخدام خدعة السيادة والاستقلالية، دفاعاً عن سياسة داعمة لجماعات التخريب والإرهاب، وحقيقة الأمر أن الأداء القطري على المستويات الإعلامية والدبلوماسية كان يصب في خدمة الإرهاب والتبرير له، ومساعدة ذيوله وجماعاته على التمكين والسيطرة وبسط النفوذ لتحقيق أجندة مشبوهة تحت عنوان إحياء «دولة الخلافة»، التي يسعى من أجلها تنظيم «الإخوان المسلمين»، والأجنحة الإرهابية الأخرى المسلحة التي تتكامل معه في الأهداف والغايات.