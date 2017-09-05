 بوتن: كوريا الشمالية لن تتخلى عن “النووي” إلا في حالة واحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بوتن: كوريا الشمالية لن تتخلى عن “النووي” إلا في حالة واحدة

بوتن: كوريا الشمالية لن تتخلى عن “النووي” إلا في حالة واحدة
المناطق - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية لن تتخلى عن برنامجها النووي إلا إذا شعرت بالأمان، وأضاف أن العقوبات لن تغير سلوك بيونغيانغ.

وأضاف بوتن أن لا فائدة من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، منبها إلى أنها ستسبب معاناة إنسانية في البلاد.

وأورد الرئيس الروسي أن لا معنى لاتهام بلاده بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ثم مطالبة موسكو بعد ذلك بتأييد عقوبات جديدة.

واختبرت كوريا الشمالية، صباح الأحد، قنبلة نووية قالت إنها قنبلة هيدروجينية مصغرة يمكن تحميلها على صاروخ باليستي، ما أطلق تنديدا دوليا قويا.

وصباح الاثنين، أجرت سول مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت إطلاق صواريخ باليستية في محاكاة لهجوم على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، الاثنين، أن مجلس الأمن سيجري خلال هذا الأسبوع نقاشا بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، على أن يعرض للتصويت الاثنين المقبل.

وتؤيد فرنسا وبريطانيا واليابان فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، في حين لم يعرف بعد موقفا موسكو وبكين.

وأعلنت هايلي في كلمة أمام مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة ترغب في أن تتخذ المنظمة الدولية “أقوى إجراءات ممكنة” لمعاقبة كوريا الشمالية على تجربتها النووية الأخيرة.

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