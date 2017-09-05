بوصلة رحلات السعوديين تتجه لدبي والقاهرة وإسطنبول

أجمع متخصصون في قطاع السفر والسياحة أن مدن دبي، والقاهرة، وإسطنبول استأثرت ببوصلة رحلات السعوديين خلال إجازة عيد الأضحى الحالي.

وأشاروا إلى أن الأرقام الرسمية قد أظهرت ارتفاع عدد السياح السعوديين لدبي إلى 1.54 مليون سائح العام الماضي بنسبة نمو قدرها 19%.

ووفقا لـ”عكاظ”، قال الاقتصادي محمد يوسف: «دبي، ومصر، وتركيا هي الوجهة السياحية المفضلة لدى الأسر السعودية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، إذ يلعب الأمن العنصر الأهم والرئيسي في تحديد السفر والإجازة، كما أن الحصول على حجوزات للسفر هذه الأيام صعب، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، والإقبال المتزايد على السفر للخارج حاليا، خصوصا للإجازات القصيرة».

وأضاف: «الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة السياحة والتسوق التجاري بدبي تؤكد تصدر السعودية للأسواق المصدرة للسياحة لها من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، وحلت في المرتبة الثانية على صعيد الأسواق العالمية، إذ بلغ إجمالي عدد زوار دبي من السعودية نحو 1,54 مليون زائر، مقارنة بـ 1,29 مليون زائر في العام الماضي، بنمو قدره 19%، علما بأن عدد السياح من مختلف دول العالم الذين زاروا دبي وصل إلى 14.26 مليون سائح».

من جهته، أشار رجل الأعمال ورئيس غرفة الباحة سابقا أحمد العويفي إلى أن السياحة الداخلية أحد الخيارات المهمة للأسر السعودية خلال فترة الإجازات، في ظل العديد من المهرجانات الناجحة التي تنظمها الكثير من المناطق والمدن بالسعودية.

وأكد أن الحصول على رحلات سريعة إلى القاهرة، ودبي، وتركيا في المواسم ليس سهلا، إلا أن بعض مدن المملكة استطاعت استقطاب نسبة كبيرة من المواطنين والأسر السعودية خلال الإجازات الدراسية ومواسم الأعياد.