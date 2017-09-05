جامعة القصيم تنهي مشاركتها في موسم الحج

أنهت جامعة القصيم مشاركتها الاعتيادية في موسم الحج هذا العام حيث شارك طلاب كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بمجزر المعيصم الرابع، بالإضافة إلى مشاركة جوالة الجامعة في تقديم الخدمات التطوعية لحجاج بيت الله الحرام.

وبلغ عدد الطلاب المشاركين من كلية الزراعة والطب البيطري 30 طالبًا، تحت إشراف عضو هيئة تدريس متخصص في صحة وسلامة اللحوم بقسم الطب البيطري، وذلك منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى نهاية أعمال الحج في الثالث عشر من نفس الشهر، حيث قاموا باستلام وفحص جميع الإبل والأبقار الواردة للمجزر، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك بالتأكد من خلوها من الأمراض.

كما أجرى الطلاب الكشف الطبي على جميع الحيوانات الواردة إلى المجزر، والسماح فقط للحيوانات التي تجزئ من الناحية الشرعية والبيطرية، إضافة إلى تكليفهم بإجراء الفحص الروتيني للذبائح من خلال خطوط ذبح تم تخصيصها لطلاب قسم الطب البيطري من أجل إقرار صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي.

في حين قامت الجوالة بالجامعة بتقديم العديد من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، من خلال مشاركتها في الفريق الكشفي التطوعي بمنطقة القصيم، بالإضافة إلى مشاركتها بفرقتين من طلابها في توعية وإرشاد ومساعدة حجاج بيت الله الحرام في تأدية المناسك والتنقل بين المشاعر بيسر وسهولة.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقا من حرص الجامعة على المساهمة في جميع المناسبات التي تقام في المملكة، خاصة في موسم الحج الذي تتجه فيه أنظار العالم الإسلامي عامة إلى المملكة، وقدرتها على إدارة وتنظيم هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج.